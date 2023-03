Quatro foragidos da justiça, de 38, 40, 41 e 57 anos, foram presos nesta segunda (06) e madrugada desta terça (07) nas cidades de Barbacena, Alto Rio Doce, Alfredo Vasconcelos e Cipotânea.

BARBACENA



Segundo a Polícia Militar, no fim da tarde desta segunda (06), durante uma batida policial no Bairro Monsenhor Mário Quintão, os militares receberam informações de que um morador do bairro teria um

mandado de prisão em aberto.



Foi iniciado rastreamento e o homem, 38 anos, localizado na dirigindo um carro, um Gol vermelho. Após consulta no sistema foi constatada a existência do mandado de prisão.

O homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.



ALTO RIO DOCE



Conforme registro da PM, No início da tarde desta segunda(06), a Polícia Militar desencadeou uma operação para cumprir mandado de prisão em aberto do homem de 57 anos.



O suspeito foi localizado sentado em um banco em frente à rodoviária no centro da cidade com sintomas de embriaguez. Ele resistiu a prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil no compartimento fechado da viatura.



ALFREDO VASCONCELOS



De acordo com a PM, no início da madrugada desta terça (07), durante a verificação de uma denúncia de tráfico de drogas na cidade, a PM recebeu informações sobre o homem, de 41 anos, foragido da justiça.



Após diligências, ele foi abordado no Bairro Bela Vista, em frente a um dos locais alvo de denúncias de ser ponto de tráfico de drogas. Foi realizada uma busca pessoal onde nada de ilícito foi encontrado. Depois de uma consulta via sistema foi constatado um mandado de prisão em aberto expedido no dia 03 de março de 2023.

O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Plantão.



CIPOTÂNEA



Segundo a PM, na noite desta segunda (06), durante um operação policial na cidade buscando averiguar denúncias anônimas e Disque Denúncia, bem como coibir o consumo e tráfico de drogas, os militares receberam informações de que um homem, de 40 anos, possuía um mandado de prisão em aberto.



O homem foi localizado no centro da cidade, preso e conduzido até a presença da autoridade de polícia judiciária.

