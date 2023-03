Um homem, de 31 anos, foi preso na noite desta segunda (06) depois de roubar cinco pessoas em locais diferentes em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, por volta de 20h34 a Central de Operações recebeu informações de que o homem teria praticado seu primeiro roubo no Loteamento Novo Horizonte. O homem, que vestia uma camisa escura e uma bermuda colorida, pilotava uma moto, uma Yamaha Fazer preta, e usava também um capacete preto. As duas primeiras vítimas, um jovem de 22 anos e um homem de 32, que estavam no Loteamento Novo Horizonte relataram que realizavam treinamento de direção quando o suspeito os abordou e simulando estar armado pegou uma mochila no banco traseiro do carro, que tinha em seu interior objetos de higiene pessoal, um guarda-chuva, um carregador portátil e uma agenda e fugiu.

Em seguida, a PM foi acionada novamente, onde foi relatado que duas pessoas teriam entrado em luta corporal e que após o repasse das informações constatou-se se tratar do mesmo suspeito. Dessa vez a vítima foi uma mulher, de 46 anos, que relatou ter sido surpreendida pelas costas e o suspeito visava seu celular, porém ele conseguiu roubar somente o documento pessoal e o cartão de uma empresa.



Em ato continuo, a PM recebeu uma nova solicitação, relatando outra ocorrência de roubo, tendo o suspeito as mesmas características, e o mesmo veículo. As vítimas, dessa vez uma mulher de 36 anos e um homem de 40 anos, tiveram seus celulares roubados, sendo 01 Samsung S10 e 01 Iphone 8.



Diante de toda a situação, os militares seguiram em rastreamento e conseguiram encontrar e abordar o suspeito no Bairro Fábricas.



Ele foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia para as providências necessárias.

A moto foi apreendida, e recolhida, para o pátio credenciado do Detran e um celular, o Iphone 8, foi localizado em um matagal no Bairro Senhor dos Montes.

Tags:

#leiaoflu | #oflu | 134 DP | 501 papelotes | 7 | 8 BPM | adolescentes | Adriano da nóbrega | Agressão | Agressão a mulher | Amante | Amazônia | Apreendidos | apreensão | Apreensão de armas | Armas | assassinato | Assédio | BR-381 | Busca e apreensão | Cabo frio | Campo | Campos dos goytacazes | Casal | Cidade de Deus | Clarissa | cocaína | Colubandê | Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto Maravilha | Comunidade de Vila Kosmos | Conexão saquarema | Criança | Crime | Dalton Crespo | Deam | Delegacia de Guarus | Delmiro Gouveia | Dermatologista | Detidos | Direitos Humanos | DPCA | Droga | Drogas | Duarte Nogueira | Economia | Espancamento | Espírito Santo | Estrada de Ponta Negra | estupro | Ferraz de Vasconcelos | Fescan | Foragido da justiça | Frogas | Furto | Garotinho | Geral | Gestante | Homem preso | Hortinha | Itaipuaçu | Itaocara | Jornal O Fluminense | Justiça | Lavagem de Dinheiro | Lesão corporal | Maconha | Mandados | Maria da penha | Maricá | Menor infrator | Moto roubada | MS | Niterói | Nordeste | Nova esperança | O Fluminense | O Menino Que Não Sabia Chorar | Ônibus | operação | Operação da PM | Operação Las Vegas | Pádua | Pesquisa datafolha | PF | Placa de moto adulterada | PM | Polícia | polícia civil | Polícia Federal | Polícia Militar | Polícia Militar Rodoviária apreende 2 toneladas de maconha em Várzea Paulista | Polícia Penal | Presídio | Preso | Presos | Previcampos | PRF | prisão | Quadrilha internacional | Região dos Lagos | Região Sudeste | Rei Arthur | Rio de Janeiro | Rosinha | roubo | São João | São Pedro da Aldeia | Sapê | segurança | Segurança Pública | SJB | Sorocaba | Tenente Jardim | Tráfico | tráfico de drogas | Tribunal do tráfico | Vialagos | Vila Alpina | Violência | violência contra a mulher