Um homem, de 20 anos, e duas mulheres, de 23 e 28 anos, foram presos após a Polícia Militar localizar dentro da residência em que eles estavam uma granada, arma, munições e droga no bairro São José em Ubá.

Segundo informações da PM, durante a Operação Cavalo de Aço os militares receberam a informação de que o homem estaria traficando drogas e em posse de armas de fogo. Ao chegarem no local, os policiais viram os suspeitos correndo em direção à uma residência. Eles conseguiram alcançar os suspeitos.

Dentro o imóvel foram localizados e apreendidos papéis com anotações para o tráfico, uma pistola Ganik 9 milímetros com lanterna, um carregador, um carregador estendido, uma granada explosiva, 17 munições 9 milímetros polymatch, 17 munições 9 milímetros ponta oca, uma munição 9 milímetros ogival, cinco munições 7,35, duas placas de colete à prova de balas, uma capa de colete à provas de balas, um coldre, uma barra e meia de cocaína, um tablete de maconha, dois celulares e material para embalar drogas.



Os três foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Granada explosiva foi encontrada dentro de imóvel onde estavam os suspeitos

FOTO: PMMG - Material apreendido pela PM

