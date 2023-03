Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido pelo crime de tráfico de drogas na madrugada desta sexta (10) no bairro São Pedro em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, os militares receberam informações sobre o tráfico no bairro e se posicionaram estrategicamente para observar a situação no local.

Os policiais conseguiram abordar o menor e após uma busca pessoal foram encontradas cinco pedras de crack e R$70.



Ainda, de acordo com a PM, o menor informou a localização de mais materiais ilícitos sendo apreendidos pelos militares uma arma de fogo calibre .22, 16 pedras de crack, uma pedra bruta de crack, dois papelotes de cocaína e uma porção de cocaína.

O menor foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material ilícito localizado pela PM.

