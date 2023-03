Duas mulheres, de 28 e 55 anos, e dois homens, de 36 e 41 anos, foram presos e um menor, de 17 anos, apreendido, todos foragidos da justiça, nesta quinta (09) nas cidades de Resende Costa, Barbacena, Alto Rio Doce e Santos Dumont.

RESENDE COSTA



De acordo com a PM, na noite de quinta (09) por volta das 19h, os policiais militares receberam informações de que a mulher de 28 anos, moradora da área central da cidade, estaria mandado de prisão em aberto.



A equipe constatou a existência do mandado em aberto, se dirigiu até a casa da mulher, que foi encontrada, presa e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil.

BARBACENA

Segundo a Polícia Militar, na manhã desta quinta(09), os militares foram em um endereço no Bairro Grogotó cumprir mandado de busca e apreensão. O menor, de 17 anos, com mandado de apreensão em

aberto, estava no local e foi apreendido pelos militares. Ele foi encaminhado para a Delegacia de plantão.

ALTO RIO DOCE



Conforme o registro da PM, na manhã desta quinta(09), a Polícia Militar recebeu informações de que o homem de 41 anos, estaria com mandado de prisão em aberto.

Ele foi localizado no centro da cidade, preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.



SANTOS DUMONT



De acordo com a PM , na tarde de quinta-feira (09), a Polícia Militar recebeu informações sobre os mandados de prisão aberto do homem de 36 anos, e da mulher, de 55 anos.

O homem foi preso no bairro Córrego de Ouro. Já a mulher foi localizada e presa no bairro Graças.



Ambos foram conduzidos para a Delegacia de plantão.

Tags:

Adriano da nóbrega | apreensão | Armas | Clarissa | Companhia de Desenvolvimento Urbano do Porto Maravilha | estupro | Foragido da justiça | Garotinho | Justiça | Operação LockDown | Pádua | Polícia | Previcampos | prisão | Rei Arthur | Rosinha