Um jovem, de 19 anos, foi preso por tráfico de drogas com mais de 1.200 papelotes de cocaína, arma, munição e maconha, no fim da noite deste sábado (11) no bairro João Bedeschi em Barroso.





Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro os policiais avistaram o suspeito em atitude suspeita e durante uma busca pessoal foi encontrado dentro do bolso de sua blusa uma porção de maconha e um papelote de cocaína, que estava na capinha do celular. O jovem alegou que as substâncias eram para o seu próprio consumo.



Dando continuidade às diligências, os policiais entraram na residência do suspeito e encontraram em um cinzeiro um pequeno tablete de maconha. No local também foi localizada uma mochila que tinha em seu interior uma barra de cocaína, do tamanho de um tijolo, e 1.229 papelotes de cocaína já embalados para a venda.



No quarto do suspeito os militares encontraram dois celulares, uma pistola Taurus G2c 9 milímetros da com a numeração raspada, dois carregadores para pistola 9 milímetros, um deles alongado e 50 munições intactas calibre 9 milímetros.



O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

Arma