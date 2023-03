Como parte dos serviços de manutenção da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), está programada a suspensão no fornecimento de energia elétrica para a Rua Principal, no distrito de Rosário de Minas, nesta quarta-feira (15) de 16h às 19h. Em virtude disso, durante esse período, será preciso interromper o funcionamento do sistema de distribuição de água da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) que atende a região, o que pode afetar o abastecimento no distrito.



Desta forma, a Cesama pede a compreensão dos moradores para que economizem água até que os serviços da Cemig estejam concluídos. A previsão é de que o fornecimento de água no distrito seja regularizado durante a noite desta quarta.

