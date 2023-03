Dois menores, um de 16 anos e outro de 17 anos foram apreendidos nessa segunda-feira (13) com 152 pedras de crack, um a bucha de maconha, R$156,00, três celulares três anéis e uma pulseira de prata e um cartão de crédito e débito. Eles foram localizados com o material ilícito durante um patrulhamento. Um deles conseguiu escapar da abordagem, mas foi detido e, com eles, o material foi confiscado e encaminhado para a Delegacia pela equipe do 27º Batalhão de Polícia Militar de Juiz de Fora.















Tags:

Drogas | Ônibus | Tráfico