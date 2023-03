O corpo do homem, de 69 anos, que caiu no Rio Grande enquanto pescava no domingo (19) em Nazareno, foi encontrado na manhã desta quarta (22), quatro dias depois, pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo informações dos militares, a vítima foi localizada na flor d'água, presa em uma galhada às margens do Rio Grande.

Sargento Dinali, chefe da equipe de buscas, explicou como encontraram a vítima.

"O corpo foi encontrado através de buscas com o barco, em uma curva do rio, pouco acima da Cachoeira do Mangue, cerca de cinco quilômetros abaixo do ponto onde a vítima submergiu".

Ainda segundo os Bombeiros, os familiares já foram informados sobre trâmites necessários para a liberação do corpo.

Tags:

#oflu | Afogamento | Angra dos Reis | Barragem de rejeitos | brumadinho | Cadáver | Campos | Corpo de Bombeiros | corpo encontrado | Defesa Civil | Delegacia de homicídios | Desabamento de prédios | Desaparecido | Desaparecimento | feminicídio | Geral | Gravida | Homem baleado | Homicídio | Ilha Grande | Jornal O Fluminense | meio ambiente | Minas Gerais | Mineradora Vale | morte | Muzema | Niterói | O Fluminense | Perícia | Polícia | Restinga da Marambaia | Rio Paraíba | Talita costa | Tenente Jardim | Wanel ville