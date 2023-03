Um homem de 43 anos foi preso em flagrante na tarde dessa terça-feira (21) por porte ilegal de arma de fogo em Ouro Branco. Ele compareceu em um educandário da cidade portando um revólver de calibre 22, com cinco munições intactas do mesmo calibre. O homem foi abordado e preso. A arma foi apreendida e ele foi conduzido para a Delegacia.

Também em Ouro Branco, a PM registrou uma ocorrência de furto a uma residência do Bairro Pioneiros. Segundo o registro, um morador relatou que saiu para trabalhar pela manhã e ao retornar para casa no período da tarde, verificou que a casa tinha sido arrombada e o carro que estava estacionado na garagem levado pelos infratores. No interior do imóvel deu por falta de mais alguns objetos.

