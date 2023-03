Um suspeito de 25 anos foi preso durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na terça-feira (28) na rodovia BR-116, em Leopoldina. Segundo a PRF 406 pinos de cocaína foram apreendidos.

Ainda de acordo com a corporação, os agentes realizavam uma fiscalização na altura do km 783 quando abordaram um veículo Ford Focus que seguia do Rio de Janeiro sentido Leopoldina.

A PRF informou que durante a ação o condutor do veículo se apresentou bastante nervoso e prestou informações desencontradas sobre a viagem. Durante buscas no veículo os policiais localizaram e apreenderam 406 pinos de cocaína.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Leopoldina juntamente com a droga apreendida.

