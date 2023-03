Uma caminhonete foi furtada no Bairro São Sebastião, em Conselheiro Lafaiete, nesta terça-feira (28). A vítima teria estacionado o veículo em frente ao prédio em que mora, no início da manhã, quando voltou, percebeu que ele tinha sido furtado. A Polícia Militar aconselha que as pessoas evitem essa prática, porque aumenta as chances de os carros serem alvos de criminosos. Além do risco de sofrer avarias mesmo que involuntárias. Outra orientação dada pela Polícia é evitar deixar objetos que possam chamar atenção como bolsas e mochilas dentro de automóveis estacionados.





Tags:

1001 | 146 | Aaaa | Acedente | acidente | Acidentes | Adolescente | adolescentes | Agressão | apreensão | apreensão de arma | Apreensão de armas e munições | Araçariguama | Arma | Armas | armas de fogo | Atropelamento | Bandeirantes | Barra | Barras | Bazar | Belo Horizonte | BR 101 | BR 356 | BR-040 | BR-101 | C | Campos | Centro | Colisão | congestionamento | Conselheiro Lafaiete | conselherio | Corpo de Bombeiro | Corrupção | Ddm | Detido | Dois acidentes | Dom Aguirre | Donana | Dono | DPCA | Drogas | Esporte | Ferido | Feridos | Furto | Gargaú | Geral | Gloria Groove | Gravemente ferido | Guarda Municipal | Guarus | Itaipu | Jornal de Jundiaí | Jundiaí | Lesão corporal | Macaca | Macaco-prego-do-peito-amarelo | Madeira ilegal | Menor infrator | Morre | moto | Motociclista | Niterói | Novo Horizonte | óbito | operação | Perfeito Duas Barras | Piedade | PM | Polícia | Polícia civil São Gonçalo | Polícia Militar | Polícia Rodoviária Federal | Porte | porte ilegal de arma | Prende | Preso | Presos | PRF suspeitos armas niterói | prisão | Procurada | Quatro pessoas | Raposo Tavares | Rio de Janeiro | RJ 216 | Rodovia | Rodoviária | roubo | São gonçalo | SF | Sorocaba | Sp-79 | Suborno | Tentativa de Homicídio | Tiroteio rio de janeiro preso | Tráfico | tráfico de drogas | trânsito | Tribunal do tráfico | Vila colorau | Violência | Violência Doméstica | Wanel ville