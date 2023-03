Um homem de 32 anos foi preso em Carandaí por tentativa de homicídio. O crime foi registrado na terça-feira (28), quando a Polícia Militar recebeu um chamado do Hospital Santana, no qual um homem de 37 anos deu entrada com lesões causadas por faca. Após receber atendimento médico, o indivíduo repassou informações sobre o ocorrido.

Na sequência, as equipes da PM realizaram rastreamento e localizaram o autor com o instrumento usado no crime com resquícios de sangue. O autor confessou a prática do crime, justificando que a vítima tentou roubá-lo.



Uma testemunha relatou que a vítima estava fumando um cigarro, quando o autor chegou e a atingiu com as facadas pelas costas. Momento no qual a testemunha interveio com uma barra, tendo o agressor fugido. Até o final das diligências da PM, o estado da vítima se agravou, sendo necessária a

transferência para o Hospital Regional em Barbacena. Tanto o autor quanto a vítima tem passagens por crimes diversos, conforme o registro da ocorrência.