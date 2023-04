PRF apreende caminhão transportando gás de cozinha sem nota fiscal

Um caminhão transportando gás de cozinha sem nota fiscal foi interceptado no início da manhã desta quarta (05) pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040 em Juiz de Fora.

Segundo informações da PRF, o veículo, com dois homens em seu interior o condutor de 38 anos e um passageiro de 51 anos, transportava 352 botijões de gás, com 13kg cada um. Os ocupantes do caminhão não apresentaram nenhum documento fiscal que acobertasse o transporte da mercadoria e informaram que haviam carregado o veículo em uma distribuidora de gás na cidade de São José do Vale do Rio Preto e iam descarregar a mercadoria em uma distribuidora em Jora, no bairro Fontesville.

Ainda, de acordo com a PRF, o condutor do veículo informou ser proprietário das distribuidoras e que estaria realizando uma transferência de mercadorias entre as duas. O passageiro informou que eventualmente presta serviços como ajudante para as distribuidoras.

A PRF informou que foi constatada a ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal, motivo pelo qual foi acionada a equipe de auditores da Receita Estadual de Minas Gerais, que compareceram ao local e receberam a ocorrência para adoção das providências cabíveis.







