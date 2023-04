O número 193 está inoperante no município de Conselheiro Lafaiete e região. Em função do problema, o Corpo de Bombeiros pede que a população acione a corporação por meio do telefone administrativo: (31) 99239 6076, até que a linha seja reparada e o atendimento pelo 193 seja retomado.







Tags:

1001 | 5 anos | Aaaa | Acedente | acidente | Adolescente | apreensão | Armas | atoleiro | Atropelamento | avião | Bandeirantes | Bebê | Bebê engasgado | Belo Horizonte | Bom Jesus | bombeiros | Borebi | BR 356 | BR-040 | BR-101 | C | caminhão | Campos | Conselheiro Lafaiete | Convulsão | Criança | Detido | Dono | DP Guarus | DPCA | Drogas | égua | Engasgada | Engasgo | Furto | Gargaú | Geral | Gloria Groove | Gravemente ferido | Guarda Municipal | Guarda municipal de várzea paulista | Itaperuna | Jornal de Jundiaí | Lesão corporal | Limeira do Oeste | Lorena | Macaco-prego-do-peito-amarelo | Menina | Menor infrator | moto | Motociclista | óbito | Ouriço | Pensão Alimentícia | Piedade | pista | PM | Polícia | Polícia Militar | Policial salva bebê na dp | Porco espinho | prisão | Queda de altura | recém-nascido | Resgate | RJ 216 | Rodovia | Rodoviária | roubo | Salto de pirapora | Salva | salvamento | SAMU | Santana do Livramento | Santos Dumont | São gonçalo | são joão del-rei | SFI | Sorocaba | Sp-79 | Tentativa de Homicídio | Tráfico | trânsito | voo