Um imóvel no Bairro Grogotó em Barbacena foi alvo da ação do Corpo de Bombeiros Militar nesta quarta-feira (12). Um vizinho passava em frente a uma residência quando percebeu uma grande quantidade de fumaça. Desconfiando de que se tratava de um incêndio, acionou a corporação. Ao chegar, a equipe de bombeiros percebeu que o proprietário da casa não estava no recinto. Os profissionais chegaram à cozinha, onde duas panelas de pressão ainda cozinhavam alimentos e espalhavam muita fumaça pelo local.



As duas panelas foram retiradas do cômodo e levadas para o quintal. Na sequência, todos os cômodos foram inspecionados. Não houve vítima. Todas as janelas e portas foram abertas para que o ambiente fosse ventilado.