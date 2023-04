Um apartamento pegou fogo no início da noite desta quinta (13) na rua Dr. Manoel de Paula, no centro de Lima Duarte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram no local, um caminhão pipa estava sendo usando por funcionários da prefeitura da cidade para combater o incêndio. A equipe assumiu a ocorrência e conseguiu apagar o fogo e realizou o rescaldo.

A moradora do imóvel informou que estava em um apartamento vizinho quando ouviu um estouro. Ao chegar em seu apartamento o incêndio já havia começado. Ninguém se feriu.

Não se sabe a causa do incêndio. A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com a Defesa Civil do município para saber se o prédio está interditado e ainda não obteve retorno.