Com uma programação com diversas atividades entre shows, cavalgada, visita guiada à capela do Rosário e festa gastronômica, a Festa da Inconfidência promovida pela Prefeitura de Matias Barbosa será uma opção de lazer não apenas para os matienses, mas visitantes de toda a região. A festa começa na quinta-feira (20) com show na Praça Peter Birkeland e segue com uma programação extensa na sexta-feira (21) feriado de Tiradentes.

A celebração faz parte da programação de eventos em comemoração aos 100 anos de emancipação política do município. Matias Barbosa, tem sua história intimamente ligada a Inconfidência Mineira, onde as ideias dos Inconfidentes proliferam, por ter sido nela instalado o Registro da Estrada Real. Confira a programação abaixo.

QUINTA-FEIRA (20)

Local: Praça Peter Birkeland

20h - Abertura festiva com apresentação da Big Band Jazz JF do Conservatório Estadual de Música Haidée França Americano

SEXTA-FEIRA (21)

8h - Manhã da melhor idade com visita guiada à Igreja do Rosário. Apoio: Dep. de Esportes.

12h - Cavalgada da Inconfidência - Relembrando a História. Partindo do Fórum, passando pela Rua da Cadeia, Avenida Cardoso Saraiva, Rua Joaquim Murtinho e encerrando na Igreja do Rosário.

Apoio: Comitiva Poeirão do Mina.

12h30 - Benção dos Cavaleiros pelo Padre Osmar Bezerra na Igreja do Rosário.

Local: Praça Peter Birkeland

12h - Festa Gastronômica e Cultural - cervejarias artesanais, petiscos, restaurantes, bares e doces.

13h - Show com Alzira Bianco

14h30 - Show com Glauco Batista.

16h - Show com Charles Dias.

17h30 - Show com Wallace Ferrari

19h - Show com Banda Briza

21h - Show com Banda Nexus

Matias Barbosa e os inconfidentes

Antes de se tornar município, no trecho se colhiam pesados impostos e cuja patrulha Tiradentes chegou a compor. O então registro, foi palco de um relevante momento da história da Inconfidência quando os revoltosos, já presos, passaram uma noite na Fazenda do Coronel Manoel do Valle Amado (onde hoje está erguida a Escola Municipal Lucy de Castro). O fato histórico foi eternizado na obra de Antônio Parreiras, “ Jornada dos Martires”. Na tela, a imagem dos revoltosos a caminho do Rio de Janeiro, onde seriam julgados. Atualmente o quadro está em exibição na exposição “Fios de memória: a formação das coleções do Museu Mariano Procópio”.