Um homem, de 64 anos, foi preso por contrabando na tarde desta sexta (14) no bairro Sagrado Coração de Jesus em Conselheiro Lafaiete. Ele também teria ligação om jogos de azar.

Segundo informações da Polícia Militar, foi apreendido em uma residência no bairro, alvo de um mandado de busca e apreensão, duas máquinas eletrônicas destinadas ao jogo do bicho e cadernos contendo anotações relacionadas com a prática ilícita, uma máquina caça-níquel e R$ 29.142.



Também foram recolhidos dois aparelhos de rádio comunicadores, cinco pacotes fechados de cigarros contrabandeados, oito pedras de rondonita e uma pistola de air-soft.

O homem, que estava no local, foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu, na última sexta-feira (14/4), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem, de 20 anos, suspeito de um homicídio ocorrido em outubro do ano passado, em Ubá, na Zona da Mata.

Segundo as investigações, a vítima, um jogador de futebol de 20 anos, e o suspeito estavam em uma festa em um sítio e tiveram uma discussão motivada por ciúmes. O investigado teria disparado quatro vezes contra a vítima, que foi socorrida ainda com vida, porém, morreu dias depois.

A ação foi desencadeada pela 2ª Delegacia Regional em Ubá, pertencente ao 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora.

