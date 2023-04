Um casal, um jovem de 18 anos e uma jovem de 22 anos, foram presos por tráfico de drogas na noite festa segunda (17), no bairro Matosinhos em São João del-Rei.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma casa no bairro. Eles foram até o local denunciado e abordaram o jovem. Mediante autorização dele, a equipe entrou na casa. Durante as buscas foi localizado uma quantia de R$2.700, dois papelotes de cocaína e dois celulares. A esposa do jovem estava na casa no momento da a ação.

O casal foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

FOTO: PMMG - Casal é preso por tráfico de drogas em São João del-Rei

PMMG - Casal é preso por tráfico de drogas em São João del-Rei

Tags:

7 | Casal | cocaína | Droga | Drogas | Polícia | polícia civil