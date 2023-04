Uma menina, de apenas seis dias de vida, sofreu uma obstrução respiratória após a amamentação e por telefone, os bombeiros salvaram sua vida, na manhã desta segunda (17) na Colônia do Marçal, em São João del-Rei.



Segundo informações dos Militares, uma amiga da família entrou em contato com a corporação pelo telefone, falando que a criança aparentava não conseguir respirar após ter sido amamentada. De imediato, o Cabo Carlos, militar que atendeu a ligação, passou as orientações dos procedimentos de desobstrução.

Carlos relatou como foi a chamada. "Rapidamente percebi que se tratava de um quadro de obstrução respiratória, situação em que, se a ação não for imediata, a vítima pode vir a óbito. Anotei o endereço e encaminhei a Unidade de Resgate para o local. Após isso, instrui a solicitante sobre as manobras para desobstrução". Ainda, segundo o Cabo, após as primeiras orientações, foi possível ouvir o choro da menina, sinal de que ela teria voltado a respirar.

Quando o Resgate chegou até o endereço, a bebê já estava respirando normalmente. Ainda assim, o equipe de Bombeiros encaminhou a criança e a mãe para avaliação médica.

Sobre esta ocorrência, Carlos afirma. "Fico extremamente realizado em saber que pude ajudar. Situações assim são muito delicadas e exigem toda a nossa experiência e treinamento. Que bom que deu tudo certo".





