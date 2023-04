Três homens, de 28, 31 e 49 anos, foragidos da justiça, foram presos nesta terça (18) em São João del-Rei, Resende Costa e Barbacena.

SÃO JOÃO DEL-REI



Segundo informações da Polícia Militar, na tarde desta terça (18) por volta das 16h11, os policiais foram acionados em um endereço no bairro Residencial Lenheiros, onde cumpriram mandado de prisão em nome do homem de 49 anos, que se estava no local. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

RESENDE COSTA



De acordo com a PM, na tarde desta terça, por volta das 16h56, os policiais militares receberam a informação de que o homem, de 28 anos, morador do bairro Várzea, possuía um mandado de

prisão em aberto. Diante da situação, realizou-se rastreamento. O homem foi localizado, preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

BARBACENA



Conforme informações da PM, na tarde desta terça, durante uma batida policial pelo Bairro Nossa Senhora Aparecida e adjacências, a equipe foi a um beco que costuma ser utilizado por usuários de drogas para

fazerem consumo de crack e usado também como esconderijo de produtos de furto. No local, existe um barraco abandonado onde foram abordadas

várias pessoas, dentre elas o homem de 31 anos, já conhecido no meio policial por envolvimento em vários crimes. Foi realizada busca pessoal nas pessoas que ali estavam, não

sendo encontrado nada de ilícito, mas após uma consulta ao sistema, foi

constatado um mandado de prisão em nome do homem. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de plantão.

