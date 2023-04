Um homem, de 25 anos, foi preso nessa terça (18) durante uma batida policial em Entre Rios de Minas.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria envolvimento com roubo e tráfico de drogas. Ele foi abordado no bairro Santa Efigênia, onde foram apreendidos em sua casa duas armas de fogo, um rifle e uma espingarda calibre .32, que estavam enterradas no quintal, um tablete de maconha, sete munições e um carregador de arma de fogo.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.





