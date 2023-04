Airon de Lieudegarde, um cão farejador da PM, encontrou 25 papelotes de cocaína que estavam escondidos em uma lata de tinta nesta terça (18) em São João Nepomuceno.

Segundo informações da Polícia Militar, foram realizadas buscas em uma área de pasto onde suspeitos guardavam drogas. O cão localizou dentro de uma garrafa pet escondidas em uma lata de tinta 25 papelotes de cocaína com as descrições "Conexão 25-CV-RJ/MG" e uma munição .38 em um buraco no muro.

Até o fechamento dessa matéria não foi informado se alguém foi preso.

FOTO: PMMG - Cão farejador da PM encontra 25 papelotes de cocaína escondidos em lata de tinta em Conselheiro Lafaiete

