Um jovem, de 19 anos, ficou ferido após cair de um andaime em uma obra na tarde desta quarta (19) em São João del-Rei. Outros dois trabalhadores ficaram presos na estrutura que desabou parcialmente.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o jovem estava consciente, orientado e queixava-se de dores na região lombar. Os dois trabalhadores que ficaram presos na estrutura, estavam rebocando a parede externa do prédio no momento em que ela desabou parcialmente. Eles foram retirados do local através de uma escada.

Sargento Ávila, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, falou sobre o acidente.

"Nós voltávamos de outra ocorrência quando vimos a situação e paramos para ajudar. Por sorte, estávamos com o caminhão de combate a incêndios, que tem uma escada que nos permitiu alcançar as vítimas que estavam presas a uma altura de cerca de seis metros o corriam o risco de cair". Ainda de acordo com o Sargento, os militares se prontificaram a acionar uma equipe de resgate para atender a vítima que caiu, mas os responsáveis pela obra optaram por levar o rapaz para a UPA por meios próprios. "Ele não tinha ferimentos aparentes e, em primeiro momento, não queria ser atendido, mas nós os orientamos a procurar atendimento médico para uma avaliação mesmo assim", conclui Ávila.







