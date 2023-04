Um homem de 59 anos foi assassinado a tiros em via pública no município de Astolfo Dutra, na tarde dessa quarta-feira (19). De acordo com a Polícia Militar, os dois suspeitos se aproximaram da vítima em uma motocicleta e começaram a realizar os disparos. Na sequência, os autores fugiram em direção a Rodeiro. Até o momento os autores não foram localizados. Consta no sistema ainda que a vítima tinha um registro policial por ato obsceno em 2021. A perícia esteve no local e realizou os procedimentos de praxe.