Um garoto de 14 anos sofreu um deslocamento de patela espontâneo no trevo do Bairro Paulo VI em Conselheiro Lafaiete na madrugada deste sábado (22). Os bombeiros foram acionados e, quando chegaram, o adolescente já estava acompanhado do pai. Ele relatou que voltava para casa,correu para atravessar o trevo, quando sofreu uma luxação patelar espontânea e não conseguiu continuar caminhando.



Após a avaliação, os bombeiros imobilizaram a perna do jovem com tala moldável e atadura para restringir movimentos, evitando assim que ele sentisse dor durante o transporte.Ele foi encaminhado para o Hospital Maternidade São José em Conselheiro Lafaiete, onde ficou aos cuidados do ortopedista de plantão.

Tags:

bombeiros | C | Conselheiro Lafaiete