Dois homens de 39 anos e 25 anos foram presos nesse sábado (22) pela Polícia Militar Rodoviária no KM 91 da MGC-265, na altura do município de Tocantins. Durante a revista, o passageiro carregava uma sacola contendo maconha dentro da cueca. Com ele, também foram confiscados R$3.778,00. Foram apreendidos com a dupla dois aparelhos celulares e um cordão dourado.



Ainda de acordo com a PMR, a dupla tenha passagens por tráfico de drogas e tentativas de homicídios registradas em Juiz de Fora. Os homens disseram que moram em Juiz de Fora e que saíram da cidade por volta das 7h e se deslocaram até Viçosa. Eles voltavam para JF quando foram parados. Eles foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Ubá. O veículo em que estavam também foi apreendido.









Polícia | Tráfico | tráfico de drogas