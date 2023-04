Três homens, de 46, 66 e 79 anos, foragidos da justiça, foram capturados nesta sexta (21) em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma batida policial nos bairros São Pedro, Santa Luzia e no distrito de Pinheiro Grosso, os militares receberam informações de que o homem, de 46 anos, que estaria no bairro São Pedro possuía um mandado de prisão em aberto. Ele foi localizado e preso.

Já no bairro Santa Luzia, os militares receberam informações de que um morador, de 79 anos, estava com um mandado de prisão em aberto. Eles foram ao endereço e encontraram o idoso, que foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.



No distrito de Pinheiro Grosso, durante uma batida policial no local com o objetivo de prevenir e reprimir

delitos, chegou ao conhecimento da guarnição PM a informação de que o homem, de 66 anos, estaria com mandado de prisão em aberto. Os militares iniciaram as diligências e encontraram o homem. Após a conferência dos dados , foi confirmada a existência do mandado. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão.





