Um homem de 23 anos foi executado a tiros no Bairro Belvedere em Congonhas e um homem de 30 anos sofreu perfurações no braço, na sexta-feira (21). De acordo com o registro da Polícia Militar, a segunda vítima foi encaminhada para atendimento no Hospital Bom Jesus. Conforme a perícia, a vítima fatal foi alvejada com cinco disparos de 9mm, sendo duas perfurações na região da cabeça, uma no braço e duas nas costas.



Os policiais recolheram duas cápsulas de munição de 9mm. Informações levantadas indicam que houve troca de tiros entre as vítimas e dois indivíduos, motivada pela disputa de territórios para a venda de drogas. Em diligências, a Polícia Militar encontrou no terreno da casa da vítima de 30 anos,

duas sacolas contendo 05 munições calibre .38 e uma porção de maconha. Ainda com

o auxílio de um semovente, encontrou um revólver calibre ponto 38, enterrado superficialmente no

referido terreno, onde havia marcas de sangue, bem como, várias buchas de maconha, crack

e cocaína.

O homem foi preso por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, porém, no momento, não foi apresentado à autoridade de polícia judiciária, uma vez que se encontra hospitalizado para procedimentos cirúrgicos. Os dois envolvidos possuem passagem policial por crimes diversos.

Tags:

Polícia | Tráfico