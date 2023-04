Cinco pessoas, sendo dois adolescentes de 17 anos, e três jovens com, respectivamente, 19, 21 e 22 anos foram detidos pela Polícia Militar no domingo (23), na Praça Barão de Queluz, no centro de Conselheiro Lafaiete, após uma denúncia anônima.

Com o grupo foram apreendidos 09 aparelhos celulares, a quantia suspeita de R$ 618,00, material para embalar drogas e uma balança de precisão, além de um tablete, seis buchas e uma porção da substância maconha. Os abordados receberam voz de prisão e de apreensão, sendo encaminhados à

Delegacia de Polícia