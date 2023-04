Dois homens, de 44 e 75 anos, foragidos da justiça, foram capturados nesta segunda (24) em Ressaquinha e Santa Bárbara do Tugúrio.

RESSAQUINHA



De acordo com a PM, na manhã desta segunda(24), após a solicitação de um Oficial de Justiça da Comarca de Barbacena, os militares foram em uma residência no centro da cidade cumprir um mandado de prisão em nome do homem de 44 anos. No local, foi realizado contato com o alvo do mandado que foi preso e encaminhado à presença da autoridade policial.



SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO



Segundo informações da Polícia Militar, na tarde desta segunda, os policiais foram ao Povoado Bom

Retiro, na Zona Rural, para cumprir um mandado de prisão por condenação expedido pela 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena.

O alvo do mandado, o homem de 75 anos, encontra-se acamado, sendo necessário o acionamento de uma ambulância que apoiou na condução do suspeito para registro e encaminhamento para a cidade

de Barbacena onde foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil.

