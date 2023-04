Na próxima quinta-feira (27), Leopoldina completará 169 anos de emancipação política. E para comemorar a data, a Prefeitura preparou uma ampla programação, que começou no último dia 21 de abril, com o XVII Encontro Nacional de Motociclistas, e prosseguirá até o dia 28, contando com o tradicional ato cívico e shows musicais.

De acordo com a Prefeitura, a programação segue nesta quarta-feira (26) na escadaria da Catedral de São Sebastião, um dos mais belos cartões postais da cidade, que será transformado em uma grande arquibancada para o show da Orquestra Paulistana de Viola Caipira.

Na quinta-feira (27) a Solenidade de Abertura do aniversário da cidade começará bem cedo, às 9h, com hasteamento das bandeiras no Paço Municipal, seguido de um desfile da rua Cotegipe até a Praça Félix Martins, com a participação de estudantes das Escolas Municipais. Ao final do cortejo, a Fanfarra da Escola Municipal Osmar Lacerda França (EMOLF) e as Bandas da PMMG de Juiz de Fora e Princesa Leopoldina farão uma apresentação na praça.

À noite, a partir das 20h, o show fica por conta da dupla Maria Cecília e Rodolfo, com abertura da Banda Amizade A+, no Parque de Exposições. A entrada é franca. E na sexta-feira, dia 28, dois shows com artistas leopoldinenses encerram as festividades na Praça Félix Martins: Grupo Nó na Madeira e Luan Severo e Banda.