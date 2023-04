Um homem, de 29 anos, fugiu após ser abordado pela Polícia Militar Rodoviária e durante a fuga descartar oito barras de maconha na noite desta terça (25) na MG 447 em Ubá.

De acordo com a PMRv, durante um patrulhamento em apoio ao rastreamento de roubo de um carro em Visconde do Rio Branco, os policiais viram uma moto parada, com o condutor e uma sacola na mão, nas margens da rodovia. O suspeito, ao visualizar a viatura, fugiu pela estrada, descartando a sacola.

Ao verificarem o material dispensado pelo suspeito, os policiais encontraram dentro da sacola oito barras grandes de maconha. Durante a fuga, o suspeito desceu da moto e entrou correndo em um matagal.

Em consulta ao sistema os militares conseguiram identificar o suspeito como o proprietário da motocicleta. O homem já é conhecido no meio policial pela prática de tráfico de drogas.



O Veículo e as drogas foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de plantão. A PM segue no rastreamento do suspeito.

Droga | Maconha | Polícia