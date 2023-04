Dois homens de 26 anos e 22 anos foram presos pela Polícia Militar no centro do Conselheiro Lafaiete na noite dessa terça-feira (25), por roubo à mão armada. Após o chamado, a equipe se deslocou para o estabelecimento comercial em que os suspeitos estavam. Durante a abordagem, o rapaz mais novo conseguiu fugir e, depois, foi encontrado no Bairro Vila Resende.



Ambos foram encaminhados à Delegacia. A garrucha de calibre 22 usada na ação foi apreendida com dois cartuchos intactos de mesmo calibre e ainda um capacete.





