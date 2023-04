Um homem de 25 anos foi detido no Bairro Bom Pastor, em São João del-Rei na tarde desta quarta-feira (26) em função de um mandado de busca e apreensão que havia em nome do sujeito. Ao abordar o jovem na residência em que estava, os policiais encontraram um tablete de maconha no telhado do imóvel e em uma caixa de bebida, R$9 mil. No local havia também materiais para embalar drogas, caderno de anotações para a venda dos entorpecentes.

O alvo da ação pegou o material e tentou fugir, no entanto, foi contido pela equipe. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia.



Tags:

7 | apreensão | Busca e apreensão | Drogas | Maconha | PM