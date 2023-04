Três pessoas, duas mulheres de 22 e 36 anos e um homem de 20 anos, foram presas e um adolescente apreendido por tráfico de drogas na tarde desta quinta (27) no bairro Cohab em São João del-Rei.

De acordo com informações da Polícia Militar, após diversas denúncias que estaria acontecendo o tráfico de drogas na casa da jovem, de 22 anos conhecida do meio policial pelo mesmo crime, os militares solicitaram um mandado de busca e apreensão e foram até o local para cumpri-lo.



Ao chegarem na residência, os policiais foram visualizados, por uma familiar da jovem, que a informou sobre a presença deles, também foi possível perceber uma demora para o ingresso dos militares na residência. Enquanto os policiais aguardavam, conseguiram ver uma bolsa sendo arremessada nos fundos do imóvel.



No interior da residência, as três pessoas presas e o adolescente apreendido na ação. Durante as buscas, a PM localizou a bolsa que teria sido arremessada nos fundos do imóvel. Em seu interior haviam cinco munições de calibre .22 intactas, um estojo deflagrado da mesma munição, nove porções de cocaína, oito comprimidos de Ecstasy, uma balança doméstica e seis micro pontos de LSD.



Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

