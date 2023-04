Duas pessoas foram presas e duas armas são apreendidas após ameaças em bar no Município de Ouro Branco, nessa quinta-feira (27). O homem de 42 anos entrou no estabelecimento que fica na localidade de Campo Grande, onde ameaçou clientes com uma pistola de 9mm, com um carregador que tinha 10 munições. Também foi preso um segundo indivíduo que portava um simulacro de pistola. Ainda nesse mesmo dia, a Polícia Militar realizou a prisão de um foragido da justiça de 39 anos, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as demais providências cabíveis.