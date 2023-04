Entre os dias 4 e 7 de maio, Santos Dumont receberá uma edição do projeto Sistema Fecomércio MG na rua. Realizado pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais, o evento conta com oficinas de qualificação profissional e gastronomia, atendimentos médicos, atividades de lazer, além de atrações musicais.

Toda a comunidade poderá participar da programação, que será gratuita e acontecerá na Praça da Estação.

Confira a prgramação completa

Atendimentos de saúde

O MedSesc Oftalmologia, projeto itinerante do Sesc em Minas, estará no município realizando consultas, exames e procedimentos oftalmológicos.

Também serão disponibilizadas avaliação e orientações nutricionais para o público geral.

Parte desses atendimentos serão destinados aos pacientes que aguardam em lista de espera da Secretaria Municipal de Saúde de Santos Dumont e aos trabalhadores do comércio direcionados pelo Sindicato do Comércio de Santos Dumont. Além destes, serão realizados atendimentos por ordem de chegada, de acordo com a capacidade. Vagas limitadas.

Atividades de Lazer

Realizada pelo Sesc há mais de 50 anos, a ação itinerante Espaço de Lazer fará parte do evento, levando diversas atividades para crianças, jovens e adultos, como cama elástica, pula-pula, pintura facial, jogos de mesa, música e intervenções lúdicas e recreativas.

Programação Cultural

Shows e apresentações de artistas locais fazem parte da programação cultural do Sistema Fecomércio MG na Rua.

No dia 5, às 16h30, o Grupo Hebreus 11 de Belo Horizonte apresenta uma batalha de Breaking. Dia 6, a partir das 15h, o público poderá assistir a um espetáculo Circense local da Cia 14 Risos. No mesmo dia, às 18h, a artista de Santos Dumont, Thayná Vasconcelos se apresenta. Já no dia 7, das 10h às 11h, acontece o espetáculo belo-horizontino, Mulambo e Risoto em La Ursa, do Circo Zebruk; e às 15h, um show da sanfona mais conhecida na Zona da Mata, Ligeirinho Sanfoneiro fecha a programação musical.

Oficinas de gastronomia e aulas-show

Já no SenacMóvel, a carreta-escola do Senac, serão realizadas oficinas de gastronomia e aulas-show. Os participantes serão guiados por jornadas culinárias, trabalhando temas como a cultura local e a regionalidade, bem como técnicas e maneiras de evitar o desperdício. As inscrições para as atividades são por ordem de chegada.

Além disso, o Mesa Brasil Sesc, programa que atua contra a fome e o desperdício, estará presente em algumas das oficinas dando orientações nutricionais e abordando sobre o reaproveitamento de alimentos.

Rede de Carreiras

A Rede de Carreiras, plataforma de cadastro e seleção de vagas de emprego do Senac, também participará da caravana, orientando os interessados sobre o cadastro e utilização da plataforma. A proposta é estimular o encontro entre quem está contratando e quem está à procura de emprego.

Inova Varejo

Comprometido com a capacitação do setor, o Sistema Fecomércio MG na Rua também inclui o Inova Varejo. Por meio de palestras, consultorias e workshops, são promovidas experiências únicas e agregadoras, com networking, conexão, integração, fortalecimento e inovação, permitindo que o comércio local conheça novos modelos de negócios e gestão empresarial.

Programação completa:

Quinta-feira - 4/5

Ao longo do dia - Atividades Recreativas no Caminhão Palco

7h às 19h - Consultas oftalmológicas.

7h às 19h - Avaliação e orientações nutricionais.

13h às 17h - Ação no Rede de Carreiras: Aferição de Pressão.

15h às 16h - Regionalidade: técnicas de preparo de receitas mineiras - Oficina dialogada com preparação de receitas como pão de queijo recheado.

Sexta-feira – 5/5

7h às 19h - Consultas oftalmológicas.

7h às 19h - Avaliação e orientações nutricionais.

10h às 19h - Rede de Carreiras.

10h às 19h – Atendimento comercial.

10h às 17h - Ação no Rede de Carreiras: Atendimento Nutricional, Cálculo de IMC e Aferição de Pressão.

10h às 16h – Espaço de Lazer.

12h às 13h - Regionalidade: técnicas de preparo de receitas mineiras - Oficina dialogada com preparação de receitas como galinhada.

14h às 15h - Até a Casca: aproveitando os alimentos sem desperdícios - Oficina dialogada com preparação de receitas como quiche com casca de legumes, e abacaxi tostado com sorvete de creme e semente de abóbora.

16h às 17h - Nada se Perde Tudo se Cozinha - Oficina dialogada com preparação de receitas como bolo salgado de pão com legumes e cocada de casca de melancia.

16h30 às 17h30 - Apresentação de dança e Batalha de Breaking com o grupo Hebreus 11.

Sábado – 6/5

7h às 19h - Consultas oftalmológicas.

7h às 19h - Avaliação e orientações nutricionais.

10h às 19h - Rede de Carreiras.

10h às 18h – Atendimento comercial.

10h às 17h - Ação no Rede de Carreiras: Pílulas Educacionais e Aferição de Pressão.

10h às 16h – Espaço de Lazer.

12h às 13h - Regionalidade: técnicas de preparo de receitas mineiras - Oficina dialogada com preparação de receitas como risoto de canjiquinha com quiabo e queijo.

14h às 15h - Regionalidade: técnicas de preparo de receitas mineiras - Oficina dialogada com preparação de receitas como brigadeiro de ora-pro-nóbis com queijo.

15h às 16h - Apresentação de Circo - Cia 14 Risos em Palhaço Tererê.

16h às 17h - Do Pomar sem Desperdícios - Oficina dialogada com preparação de receitas como bife de casca de banana e pastel de banana com queijo.

18h às 20h - Minas ao Luar Pocket com Thayná Vasconcelos.

Domingo – 7/5

7h às 17h - Consultas oftalmológicas.

7h às 17h - Avaliação e orientações nutricionais.

10h às 14h - Rede de Carreiras.

8h às 15h - Atendimento Comercial.

10h às 11h - Apresentação de Circo - Circo Zebruck apresenta Mulambo e Risoto em La Ursa.

10h às 14h - Espaço de Lazer.

11h às 12h - Regionalidade: técnicas de preparo de receitas mineiras - Oficina dialogada com preparação de receitas como galinhada.

14h às 15h - Até a Casca: aproveitando os alimentos sem desperdícios - Oficina dialogada com preparação de receitas como quiche com casca de legumes, e abacaxi tostado com sorvete de creme e semente de abóbora.

15h às 17h - Minas ao Luar Pocket com Ligeirinho Sanfoneiro.

Sistema Fecomércio MG na Rua

O Sistema Fecomércio MG na Rua é uma iniciativa voltada à integração dos comerciantes, prestadores de serviços e sindicatos empresariais em 17 municípios no interior de Minas Gerais.

Por meio das carretas temáticas do Sesc e Senac em Minas, serão realizadas atividades itinerantes destinadas à população local, como oficinas de qualificação profissional, lazer, atendimentos médicos gratuitos, consultorias e bem-estar.

SERVIÇO

Sistema Fecomércio MG na Rua em Santos Dumont

Data: 4/5/2023 a 7/5/2023

Local: Praça da Estação - Rua Maquinista José Mendes, Centro, Santos Dumont (MG).

Informações: www.fecomercionarua.com.br