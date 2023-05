Cinco homens, de 27,29,30,64 e 72 anos, foragidos da justiça, foram capturados neste fim de semana nas cidades de Alto Rio Doce, Barbacena e Santos Dumont.

ALTO RIO DOCE



Segundo informações da Polícia Militar, na noite de sexta(28), a PM recebeu informações sobre a existência de um mandado de prisão em nome do homem de 72 anos.



Os militares iniciaram o rastreamento e encontraram o homem dirigindo um carro no centro da cidade. Ele recebeu ordem de parada e foi abordado. Em consulta ao sistema foi confirmada a existência do mandado. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.

BARBACENA



De acordo com a PM, na tarde de sexta(28), durante a realização de diligência de

prevenção à violência doméstica, policiais militares foram a uma residência no Bairro Nossa Senhora Aparecida.

A equipe PM foi atendida pelo homem de 30 anos, que informou aos militares que não ocorreu nenhum tipo de reincidência de infração no âmbito familiar. Após pesquisa no sistema, os militares

detectaram a existência de um mandado de prisão em nome do homem que foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia.



Já na tarde de sábado (29), a Polícia Militar recebeu informações de que o homem de 64 anos, com mandado de prisão em aberto estaria andando pela rua no Bairro Monte Mário.

Os militares foram ao local e abordaram o homem. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Em consulta ao sistema, foi constatado o mandado de prisão. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia.

SANTOS DUMONT



Conforme informações da Polícia Militar, na noite de sexta(28), os policiais receberam a informação sobre a existência de um mandado de prisão em nome do homem de 27 anos.

A equipe PM iniciou o rastreamento e encontrou o homem no Bairro São Sebastião dirigindo Chevete. Ele recebeu ondem de parada e foi abordado. Em consulta ao sistema, foi confirmada a existência do mandado. O homem foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.



Ainda, durante a noite de sexta, a Polícia Militar recebeu informações sobre um foragido da justiça de 29 anos. Após diligências, a equipe da PM localizou o homem no centro da cidade. Ele foi abordado e, após consulta ao sistema, foi constatado o mandado de prisão. O homem foi preso e conduzido até a Delegacia

de Polícia.

