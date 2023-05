Um homem, de 35 anos, foi preso por tráfico de drogas durante o Jubileu de São José Operário, na noite desta segunda (01) em Barbacena.

Segundo informações da Polícia Militar, durante uma operação antidrogas, realizada no entorno das festividades do Jubileu, os policiais se depararam com um homem fazendo contato com indivíduos que estavam em um carro, Golf amarelo, no bairro São José.



Ao perceber a presença da viatura, o suspeito saiu rapidamente de perto do automóvel e entrou na Rua Mendes Pimentel. Já os indivíduos que estavam no carro fugiram em alta velocidade.



Neste momento, a equipe PM alcançou o homem, de 35 anos, que estava a pé. Durante uma busca pessoal, foram localizados, no bolso direito da blusa do suspeito, quatro papelotes de cocaína e

uma bucha de maconha.

O homem foi preso por tráfico de drogas e conduzido para a Delegacia, juntamente com o material apreendido. Os militares fizeram o rastreamento para localizar o carro que fugiu do local, mas até o momento ninguém foi localizado.

