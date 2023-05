Dois homens, de 34 e 37 anos, foragidos da justiça, foram capturados neste fim de semana em Barroso e São João del-Rei.

BARROSO



Segundo informações da Polícia Militar, na noite de sábado (29), por volta das 19h09, os militares

receberam informações de que o homem de 37 anos, estaria com mandado de prisão em aberto. Os

policiais foram até o seu local de trabalho, situado no Bairro Irmãos Pinto, onde o homem foi encontrado.

Ao realizarem consulta no sistema, confirmou-se a validade do mandado. Ele foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

SÃO JOÃO DEL-REI



De acordo com informações da PM, na madrugada de domingo (30) por volta das 00h30, durante um patrulhamento pelo Bairro Águas Férreo, os militares se depararam com o homem de 34 anos em um local

conhecido como ponto de venda de drogas. Assim que viu a viatura, o homem tentou fugir, mas acabou sendo contido pelos militares. Durante a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado.

Na abordagem, o homem forneceu diversos nomes falsos, mas através de levantamentos, os policiais

conseguiram identificá-lo e constataram que ele possuía um mandado de prisão em aberto.

O homem foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

