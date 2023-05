Um homem, de 30 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste sábado (29) em Dores de Campos.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta de 22h43 os policiais compareceram no hospital da cidade onde a vítima havia dado entrada apresentando ferimentos provocados por faca. O suspeito de dar as facadas seria um jovem, de 25 anos.



Os militares então iniciaram o rastreamento e localizaram o suspeito deitado em uma mata, nos fundos de sua residência, no centro da cidade.



Ele foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil. A faca utilizada no crime também foi apreendida. A motivação da tentativa de homicídio não foi informada pela Polícia Militar.