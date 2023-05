O Corpo de Bombeiros Militar de Conselheiro Lafaiete arrombou uma residência abandonada no Bairro JK, na manhã desta quarta-feira (3). Um cômodo do imóvel foi completamente consumido pelas chamas. Não houveram vítimas e o proprietário do imóvel não foi encontrado. As causas do incêndio seguem desconhecidas.

Tags:

bombeiros | Conselheiro Lafaiete | incêndio