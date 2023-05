Um homem, de 33 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, após ameaçar pessoas na rua na noite desta quinta (04) em Piranga.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais estiveram em Pinheiro Alto para averiguar a denúncia de que o homem estaria ameaçando quem passava na rua com uma arma de fogo. Ao chegarem no local, a PM abordou o suspeito e encontrou com ele um revólver calibre 38 carregado com duas munições. O homem estava sem o registro do armamento.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o revólver apreendido.





