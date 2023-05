Um caso de roubo a uma usina em Leopoldina foi registrado nesta quinta-feira (4). Foram roubadas 158 placas de energia solar fotovoltaica, três rolos de fio e uma mochila com ferramentas e uma parafusadeira. De acordo com o registro, o vigilante do dia, quando chegou, notou que o trabalhador responsável pelo turno da noite não estava no local e também deu conta da falta dos equipamentos.



Os policiais fizeram buscas no entorno e às margens da MG-120, onde encontraram o vigia, que caminhava à pé. O trabalhador alegou que ao assumir o posto de trabalho e realizar a ronda, foi rendido por um homem encapuzado e armado, que subtraiu todos os materiais. Ele não soube reportar outros detalhes, apenas mencionou que a ação durou a noite toda.

Ele teria sido levado de carro e, quando o dia amanheceu, foi deixado às margens da rodovia, a uma distância de 1km da usina. A PM seguiu com o rastreamento, mas ainda não há informações sobre prisões ou a localização do material roubado.





