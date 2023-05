Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro foi registrado na noite dessa sexta-feira (5) na BR-040, em Conselheiro Lafaiete. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista, de 29 anos se deslocava para o trabalho, quando, próximo ao trevo do Paulo VI, foi atingido de frente por um veículo, Cadete, que atravessava a rodovia.

Ainda de acordo com os bombeiros, os primeiros socorros foram prestados ao motociclista e o conduziram ao Hospital e Maternidade São José com escoriações e suspeita de fratura. Como o jovem não teve a identidade revelada, não foi possível atualizar o estado de saúde.

O motorista do carro não se feriu. Funcionários da Via 040 realizaram a sinalização e o controle do tráfego. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local que já está liberado.



