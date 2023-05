Cinco homens, de 23, 25, 45, e 55 anos, foragidos da justiça, foram capturados neste fim de semana em Barbacena, Antônio Carlos e Santos Dumont.

BARBACENA

De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde de sexta-feira (05), durante uma operação policial, os militares receberam informações a respeito de mandado de prisão em aberto no nome do homem de 23 anos, que estaria trabalhando na Rua Irmã Paula, Bairro São Sebastião.

Com a aproximação dos militares, o homem deixou o local a passos largos e entrou em uma galeria, sendo alcançado e abordado. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, entretanto ao ser realizada consulta ao sistema informatizado, foi confirmada a existência de um mandado de prisão em aberto em desfavor. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia.



Já no início da tarde de domingo (07), durante uma batida policial no Bairro Funcionários, os militares realizaram a abordagem do homem de 25 anos, onde nada de ilícito foi encontrado, porém após uma consulta ao sistema foi verificado que havia mandado de prisão aberto em nome do homem. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia.



ANTÔNIO CARLOS



Segundo informações da PM, após uma denúncia de que o homem de 55 anos, estava com mandado

de prisão em aberto, a Polícia Militar foi ao Sítio Nossa Senhora do Rosário, na Zona Rural de Antônio Carlos, e localizou o suspeito. Durante uma consulta no sistema, foi confirmado a existência do mandado de prisão em nome do suspeito. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia.

SANTOS DUMONT

Conforme informações da PM, na manhã de domingo (07), a Polícia Militar recebeu a informação de

que um homem 45 anos, estava com mandado de prisão em aberto. Os militares iniciaram o rastreamento e localizaram o homem na Rua Euzébio Jose Ferreira. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia.



Ainda, durante a manhã de domingo, a PM foi até o Bairro Graças cumprir um mandado de prisão em aberto em nome de um homem, de 45 anos. Ele foi localizado, preso e encaminhado para a Delegacia.

5 anos | Foragido da justiça | Justiça | Polícia | Polícia Militar | prisão