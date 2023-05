Em ação conjunta, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagraram a Operação Player, que culminou na apreensão de 60 quilos de substância similar à maconha e na prisão de dois homens, de 41 e 44 anos, na rodovia próximo ao município de Mercês, na sexta-feira (5).

O início da colaboração ocorreu com o monitoramento do homem de 44 anos, a partir da quinta-feira (4). Ele é, conforme a Polícia Civil, natural da cidade de Cataguases e teria ido até a Região Metropolitana em Campinas (SP), para buscar drogas. Na volta, na sexta-feira (5), o veículo ocupado por ele foi abordado na MG-265, altura do km 140, em Mercês. No automóvel foram localizadas 60 barras de substância análoga à maconha escondidas em meio a retalhos de pano, totalizando cerca de 60 quilos de drogas.

Após a abordagem do veículo, os policiais civis retornaram para Ubá, onde deram cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão, resultando na prisão do homem de 41 anos, que foi capturado no Povoado São Domingos. O suspeito, além de ter sido detido por estar com mandado de prisão em aberto, também foi autuado em flagrante por relação com os 60 quilos de maconha apreendidos.

Os homens foram presos em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico e encaminhados ao sistema prisional. A ação foi desencadeada pela 1ª Delegacia Regional em Ubá, pertencente ao 4º Departamento, com colaboração da Agência de Inteligência Policial.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o segundo suspeito seria integrante de uma facção criminosa no Rio de Janeiro, responsável pela logística de drogas e armas na Zona da Mata para abastecer aglomerados cariocas comandados por essa facção. O mandado de prisão que havia em aberto contra ele está relacionado ao descumprimento de restrições impostas para utilização de tornozeleira eletrônica desde dezembro de 2022. Ele obteve o benefício da prisão domiciliar com o monitoramento eletrônico e rompeu a tornozeleira. Segundo as investigações, esse envolvido seria o responsável por receber e distribuir a droga apreendida no município.

