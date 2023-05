Após implementar uma série de adequações sobre redução de consumo e destinação de resíduos, o Aeroporto da Zona da Mata se tornou o primeiro do Brasil a obter a Certificação LEED Gold (Liderança em Energia e Design Ambiental). O reconhecimento vem na forma de um selo sustentável internacional que tem por objetivo incentivar a diminuição de impactos ambientais.



As avaliações, conforme o superintendente do Aeroporto, Flávio Santos, para obter a Certificação LEED, são baseadas em quatro níveis. O selo Ouro (Gold), conquistado agora, estava previsto pelo poder concedente apenas para o ano de 2030. Ele ressalta que essa marca só foi alcançada, porque a concessionária se antecipou e conseguiu atingir a pontuação equivalente a esse nível em 2021.

O aeroporto foi submetido a um Projeto de Eficiência Energética, que consiste na substituição de todas as lâmpadas para modelos LED. A alteração causou uma redução de 73% no consumo de energia no aeroporto, passando de 9.076 KWh/mês para 2.485 KWh/mês, emitindo menos carbono, com uma redução equivalente a 10,7 toneladas por mês.



Ventilação natural foi outro ponto que recebeu atenção. Foram instaladas janelas em mais de 50% dos espaços internos, de modo que o Aeroporto atingiu estatística acima da média nacional no quesito energético, além de conforto térmico para colaboradores e usuários.

O Aeroporto também implantou composteira elétrica capaz de transformar 10kg de resíduos orgânicos em adubo que, atualmente, é utilizado em uma horta local ou doado para a comunidade. Para os resíduos passíveis de reaproveitamento, foi criada política de doação dos recicláveis para catadores locais. Com isso, passaram a ser reaproveitados 96% dos resíduos que seriam encaminhados para aterros ou incineração.

Além disso, há a promoção da economia de 43% no consumo de água a partir da substituição de equipamentos existentes e da instalação de novos aparatos, que identificam a existência de vazamentos.Em complemento a isso, o paisagismo da unidade, usa espécies nativas da região, que não exigem irrigação permanente.



Outras soluções e substituições, como produtos de limpeza convencionais por produtos de base natural, com capacidade de desinfecção das superfícies contra a Covid-19, foram adotados.

Fatores comportamentais contaram para a obtenção da certificação, como o uso da carona solidária, do transporte público e até de bicicletas para a locomoção dos trabalhadores. Segundo o Aeroporto, por meio de uma pesquisa, foi possível verificar que 62% dos profissionais que atuam no Aeroporto utilizam meios de transporte alternativo para ir ao trabalho. Todo o processo foi conduzido pela empresa de consultoria Novva Solutions.

Conforme o superintendente Flávio Santos a meta é manter o nível de desempenho que foi obtido durante o processo de certificação. "Pois entendemos que a melhoria contínua garantirá que o Aeroporto da Zona da Mata cumpre seu papel com a sustentabilidade do planeta”. O processo de adequações ocorreu de 2017 a 2021 e demandou investimentos de cerca de R$800 mil reais.